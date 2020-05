MV Agusta dà un tocco di colore alla Superveloce 800

Bellissima la MV Agusta Superveloce 800 ! La “media” della Casa varesina, ma solo per cilindrata e convenzione, è un tripudio di esuberanza dinamica e appeal estetico. Ora si arricchisce di due nuove livree , che nascono dal feedback diretto con la clientela MV Agusta.

Le due nuove colorazioni si basano entrambe su un telaio color Oro: la prima variante cromatica è Rosso Ago/Argento Ago, due tinte entrambe dedicate al mito di Giacomo Agostini; la seconda Nero/Grigio Scuro. Lʼentusiasmante superbike con motore a 3 cilindri assume un fascino ancora maggiore, dietro al quale cʼè la forte personalità sportiva della moto. La ciclistica evoluta si basa su una forcella Marzocchi anteriore e il monoammortizzatore Sachs posteriore, ma tutto lʼequipaggiamento standard della Superveloce 800 è di altissimo livello: freni Brembo, ABS Bosch 9 Plus e pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa II.

Il motore Euro 4 e con distribuzione a doppio albero a camme in testa è il 3 cilindri 4 tempi e 12 valvole MV Agusta, di cilindrata 798 cc e potenza di 148 CV, erogati al regime impressionante di 13.000 giri al minuto. Con i suoi 6 iniettori assicura il controllo di coppia con 4 distinte mappe, mentre il Traction Control è regolabile su 8 livelli. Il cambio elettronico EAS 2.1 a 6 velocità si avvale di una moderna frizione multidisco antisaltellamento. Prezzi da veri amatori, per le MV Agusta Superveloce 800 bisogna mettere in conto di spendere almeno 28.000 euro.