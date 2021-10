MV Agusta Brutale Nürburgring, ispirata allʼinferno verde

Non basta essere “brutale” sulle piste di mezzo mondo se fra queste non cʼè il Nürburgring . Lʼinferno verde, immerso comʼè fra le montagne alberate attorno alle quali corre il circuito; il Nordschleife , lʼanello nord dove si compiono giri frenetici e velocissimi. Una pista, una leggenda, alla quale si è ispirata MV Agusta per realizzare lʼultima serie speciale della Brutale 1000 RR: la Brutale 1000 Nürburgring .

Una partnership con il celebre circuito tedesco che porterà la Casa varesina a realizzare 150 esemplari soltanto della sua “extreme superbike”, ulteriormente alleggerita fino a 177 chilogrammi. Leggera e con il formidabile motore 4 cilindri Euro 5 da 208 CV della Brutale 1000 RR, la special MV Agusta riesce a raggiungere facilmente i 300 km/h di velocità. Impeccabile la ciclistica, con forcella anteriore e ammortizzatore posteriore elettronici firmati dallo specialista Ohlins, mentre Brembo si occupa dellʼimpianto frenante.

Il kit che rende unica la Brutale 1000 Nürburgring prevede il sistema di scarico completamente in titanio, sviluppato sulla base dellʼesperienza in Superbike dal partner Arrow. Invece del consueto schema 4-in-1, in questo caso per scelta tecnica è stato realizzato un 4-in-2 (con lʼaccoppiata dei cilindri 1-2 e 3-4), con il collettore primario molto lungo per sviluppare quanta più coppia possibile. Particolarmente incisiva è lʼaerodinamica, grazie a una piccola ala con funzione deportante che ha lʼaspetto di un compatto cupolino, a filo del gruppo ottico anteriore e capace di aumentare il carico sullʼavantreno alle alte velocità.

Sempre nel kit della special ci sono componenti come la protezione in fibra di carbonio per lo scarico e il copri-sella del passeggero. Una targhetta numerata indica il numero di produzione della moto fra i 150 da realizzare, mentre la grafica multicolore è esclusiva di questo modello. Già disponibile in prevendita, la nuova MV Agusta Brutale Nürburgring costa 39.900 euro.