MV Agusta Brutale 1000 RR Assen

Verrà prodotta artigianalmente in Italia e gli esemplari totali saranno 300, espressione di una collaborazione diretta con il circuito di Assen, soprannominato anche la “Cattedrale della Velocità”. È stata immaginata sulla base tecnica 2023 della Brutale 1000 RR, che oltre ad avere un cambio elettronico, più rapido e dolce negli innesti rispetto al passato, può sfruttare tutte le caratteristiche del motore quattro cilindri in linea di 998 cc, capace di 208 CV a 11.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min. Con questi valori, chi monta in sella alla Brutale 1000 RR può raggiungere la velocità massima di oltre 300 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 3,15 secondi. Il tutto è semplificato dal rapporto peso-potenza di 1.1 CV/kg, ottenuto grazie al peso a secco di 186 kg, dal cambio estraibile a sei rapporti e da un’elettronica che sfoggia il controllo della coppia con 4 mappe, il traction Control disinseribile ad 8 livelli di intervento e il wheelie control gestito dalla piattaforma inerziale che collabora anche con l'ABS Continental con funzione cornering. Per le sospensioni è stata scelta una forcella Öhlins Nix EC regolabile, con 120 mm di escursione, ed è stato adottato un mono ammortizzatore Öhlins EC TTX regolabile, con 120 mm di corsa alla ruota.

Arriviamo alla Assen

La versione ”Assen” è riconoscibile per una livrea Blu Nordico, Argento Ago e Oro, che risulta allo stesso tempo molto racing ma anche molto apprezzabile da un punto di vista estetico. Ci sono poi degli elementi esclusivi, adottati solo per questa serie speciale: si tratta dei leggerissimi cerchi in fibra di carbonio Rotobox caratterizzati da razze molto sottili, delle paratie (sempre in fibra di carbonio) che proteggono i collettori di scarico sui due lati della moto, di tutti gli elementi stilistici e funzionali a corredo del gruppo ottico anteriore e dei pannelli nella zona del serbatoio. Le piastre laterali del telaio e il braccio della sospensione sono in colore argento, a contrasto con la tinta scura del traliccio di tubi in acciaio, mentre la sella, rivestita in Alcantara blu, è davvero bella da vedere oltre che da accarezzare; poco davanti, il serbatoio ha la doppia colorazione blu/argento. Anche per questi 300 esemplari, MV Agusta ha pensato a un racing kit composto da terminali di scarico Arrow in titanio, leve freno e frizione lavorate CNC, cover in fibra di carbonio per la sella del passeggero, tappo in alluminio, telo coprimoto e certificato di autenticità. Se pensate che l’attenzione sia stata rivolta solo a fattori di tipo estetico, vi sbagliate, perché il racing kit prevede anche l’utilizzo di una centralina dedicata per ottenere ancora più potenza.