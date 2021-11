Motomorphosis insegna lʼeducazione stradale con lʼarte

Educare attraverso lʼarte è pratica collaudata , farlo per lʼeducazione stradale (e civica al tempo stesso) è qualcosa di nuovo. A proporre percorsi di questo tipo è Motomorphosis , ente senza fini di lucro che dal 2009 educa a tenere comportamenti corretti su strada, e che questʼanno a Milano svela due opere, due installazioni in Piazza Duomo che sosteranno anche programmi di solidarietà.

Lo scorso 9 novembre è stata inaugurata davanti a Palazzo Carminati, in Duomo appunto, lʼinstallazione open air di Ugo Nespolo dedicata ai 160 anni dellʼUnità dʼItalia. Realizzata in vetroresina, la moto-scultura sarà esposta nel salotto milanese fino al 22 novembre. Accanto a lei cʼè la celebre “moto degli autografi”, disegnata dal designer Pino Spagnolo in esclusiva per Motomorphosis, che ogni anno invita studenti, aziende, sportivi ed artisti a dare il proprio contributo creativo all’associazione.

Le due silhouette artistiche sono esposte, all’interno di una grande teca, insieme alla moto dellʼArma dei Carabinieri, a sottolineare il legame storico che unisce da 160 anni il Paese e le Forze dell’Ordine. Inoltre un totem multimediale consentirà ai visitatori di scoprire il “backstage” con Ugo Nespolo e alcune delle immagini riguardanti le più importanti firme di questi primi 12 anni sulla “moto degli autografi”. Arma che, con Regione Lombardia, Comune di Milano e Polizia di Stato, ha dato il suo patrocinio allʼiniziativa di Motomorphosis.

Al termine dellʼesposizione, dal 9 al 18 dicembre, in collaborazione con la Casa dʼaste Sotheby’s, la moto-silhouette firmata da Ugo Nespolo sarà battuta allʼincanto per sostenere progetti di educazione civica e stradale nelle scuole italiane. In futuro Sotheby’s batterà allʼasta anche “la moto degli autografi”, ma soltanto quando saranno raggiunte le 1.000 firme. Nel frattempo proseguirà il suo percorso espositivo andando alla Fiera di Rho, dove dal 23 al 28 novembre sarà esposta alla 78 edizione di Eicma presso lo stand Confindustria Ancma.