Yamaha XMAX Iron Max Special Edition

Disponibile nelle versioni 125, 300 e 400 di cilindrata, il nuovo XMAX Iron Max si distingue per lo speciale disegno della sella con lo schienalino passeggero integrato e per le pedane in alluminio. Lo stile si esalta nel profilo cromato del tachimetro e nella lente fumé della luce posteriore, mentre lʼampio retroscudo è arricchito da inserti in pelle. Lo stile è sempre stato il punto forte degli scooter Yamaha e confermano le oltre 370.000 unità dei vari modelli XMAX venduti in Europa a partire dal 2005. Il vano sottosella per due caschi integrale e lʼaccensione senza chiave completano il ricco equipaggiamento di questa speciale limited edition.