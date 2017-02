Scooter, Yamaha lancia lʼoffensiva di primavera

Partiamo da XMAX 300, che nasce sulle ceneri di X-MAX 250, venduto in oltre 130 mila unità in 11 anni e che ha contribuito in modo decisivo a fare della famiglia Yamaha XMAX la gamma scooter più venduta dʼEuropa. Il nuovo 300 cc ha un design più dinamico e sportivo, che prende le mosse dal più grande TMAX, anche per quel che concerne la ciclistica. Mette in bella mostra il doppio faro anteriore e le luci di posizione e quelle posteriori a LED, mentre il vano sottosella può contenere due caschi integrali. Il motore Euro 4 è il Blue Core Yamaha, che offre accelerazioni più decise e consumi ridotti rispetto allʼX-Max 250. Lo scooter è equipaggiato col sistema di accensione senza chiave Smart Key, con lʼABS e il controllo della trazione. Il prezzo di X-MAX 300 parte da 5.690 euro, f.c. incluso.