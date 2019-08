Fino al 30 settembre 20 agosto 2019 08:30 Suzuki V-Strom 250, iniziarsi al mototurismo Tasso zero con lʼofferta Suzuki NOW! e Findomestic

Una promozione in controtendenza con quanto, solitamente, offre oggi il mercato. La Suzuki V-Strom 250 ‒ Sport Enduro Tourer dʼaccesso alla gamma V-Strom ‒ viene infatti proposta fino al 30 settembre con il tasso dʼinteresse zero. In unʼepoca caratterizzata dal finanziamento quasi obbligatorio, lʼofferta Suzuki è davvero alternativa e interessante.

La piccola V-Strom con ambizioni da grande Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Moto dallo stile unico e inconfondibile, la V-Strom 250 è un buon modello per iniziarsi al turismo su due ruote, facile da guidare per la sella alta da terra soltanto 790 mm. Il frontale a becco tipico della gamma V-Strom assicura la miglior aerodinamicità e, insieme al sofisticato parabrezza, la giusta protezione dal vento. Una moto docile, spinta dal motore di 250 cc da 25 CV che garantisce buone performance, senza le esagerazioni delle sorelle maggiori 650 e 1000. In più ha lʼefficienza: con un litro di benzina fa oltre 31 km nel ciclo di omologazione WMTC, per un’autonomia di viaggio che supera i 500 chilometri.

La promozione “Suzuki NOW!” valida fino a tutto settembre prevede un finanziamento a tasso zero conveniente e flessibile, studiato in collaborazione con Findomestic. L’importo finanziabile può variare da 2.500 a 6.500 Euro (il prezzo pieno va da 5.740 euro) e la durata può essere di 18 o 24 mesi. In entrambi i casi il TAN (tasso annuo nominale) è zero, mentre il TAEG (tasso annuo effettivo globale) si attesta tra il 4 e l’8,12%, in base alla cifra e alla scadenza desiderate. La V-Strom 250 vanta nella dotazione di serie lʼABS, una completa strumentazione digitale, una presa 12 V e un robusto portapacchi in alluminio con portata massima di 8,5 chili.