Suzuki allarga la famiglia V-Strom con la 250

Lʼinedita piccola enduro giapponese si presenta agile e facile da guidare, stabile e maneggevole grazie alle sue dimensioni contenute e al bilanciamento perfetto. Il motore bicilindrico 4 tempi Euro 4 sviluppa 25 CV di potenza ed è perfetto per i giovani centauri animati da spirito dʼavventura. Eroga potenza in abbondanza già ai regimi medio-bassi, con una coppia sempre facile da gestire. La Suzuki V-Strom 250 ABS ha grande autonomia di marcia: oltre 500 km a serbatoio pieno, e si avvale del comfort dellʼaccensione elettronica e del cambio a 6 marce, promettendo di trovarsi a suo agio sia nel traffico urbano, sia su strade extraurbane.

La quarto di litro Suzuki offre una posizione di guida confortevole, che permette di poggiare saldamente i piedi a terra. Come tutta la gamma V-Strom, anche la 250 propone accessori originali come borse laterali e bauletto, per esaltarne la comodità e la praticità, e allo stesso scopo serve lʼampio portapacchi posteriore in alluminio con 8,5 kg di portata massima. Il cupolino di nuova progettazione è stato testato e affinato nella galleria del vento. Tra le dotazioni hi-tech della moto ci sono la luce posteriore a LED, la presa da 12V e la strumentazione retroilluminata full-LCD. La nuova Suzuki V-Strom 250 ABS costa 5.740 euro.