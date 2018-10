Suzuki RM-Z250 2019, la baby terribile del cross

Run, Turn and Stop. Tre principi basici per chi va in moto con lo spirito per divertirsi. Se poi la moto è da cross allora il divertimento sale alle stelle, perché in questo caso correre è relativo, svoltare è fondamentale per guadagnare terreno e frenare unʼabilità da campioni. Le tre qualità si esaltano con la nuova Suzuki RM-Z250, la quarto di litro sportiva che ormai cita sempre più da vicino la RMZ 450.