Suzuki GSX-S750, divertimento… scontato!

Scattante, agilissima, veloce, la Suzuki GSX-S750 non è solo una performante moto media forte dei 114 CV erogati dal 4 cilindri, ma è anche un modello giovane, affidabile e sicuro. Vanta unʼottima coppia di 81 Nm e una percorrenza media di 20,4 km con un litro di benzina nel ciclo misto. Inoltre è disponibile anche nella versione depotenziata da 35 kW (pari a 48 CV), per i giovani motociclisti con la patente A2. Di serie la GSX-S750 adotta lʼantibloccaggio dei freni ABS e un raffinato controllo elettronico della trazione, regolabile in tre diverse modalità e anche disattivabile.