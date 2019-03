Sulla Suzuki GSX-S750 Yugen due nuove anime

Nel segmento delle naked sportive la Suzuki GSX-S750 Yugen è un unicum. Il motore 4 cilindri per una naked di media cilindrata non è infatti facile da vedere fra la concorrenza, come anche la potenza di 114 CV a oltre 10 mila giri della “settemmezzo” nipponica. Lanciata lo scorso anno, Suzuki ne rinfocola adesso il fascino con due inedite versioni speciali della Yugen: Titanium e Carbon.