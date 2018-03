Suzuki svela la serie speciale GSX-S750 Yugen

Il tratto distintivo di questa versione Yugen (che in giapponese significa “capacità misteriose”) sta nel silenziatore di tipo sportivo , nel portatarga e nelle frecce a LED firmate dallʼazienda italiana SC-Project . Realizzato con corpo in titanio e fondello in carbonio, il silenziatore SC-Project SC1-R ha un eccezionale grado di finitura e permette un sensibile risparmio di peso, che esalta la maneggevolezza della moto. Omologato Euro 4 , questo terminale esprime una sonorità piena ai bassi regimi e si fa entusiasmante quando il numero di giri sale. Tra le altre novità estetiche, da segnalare l’adesivo paraserbatoio e il cupolino sportivo fumé , già presenti nel catalogo degli accessori originali Suzuki.

La strumentazione LCD è di serie sulla Suzuki GSX-S750 Yugen, come anche il Traction Control regolabile in tre distinte posizioni ed, eventualmente, disattivabile. Di serie anche l’Easy Start System, che avvia il motore con il semplice sfioramento del pulsante Start, e lʼutilissimo Low RPM Assist che mantiene il regime ideale nelle partenze e alle basse velocità. Una soluzione importante per chi vuol fare di questa sportiva una moto versatile per lʼimpiego quotidiano. La nuova serie speciale è disponibile in tutte le colorazioni della gamma GSX-S750 e il prezzo di listino è di 9.190 Euro per la variante bicolore e 9.290 Euro per quella Mat Black.