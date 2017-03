Suzuki GSX-S750 ABS, media da brividi

Una naked di media cilindrata , ma con tanta grinta da meritarsi il titolo di sportiva a tutto tondo. È la Suzuki GSX-S750 ABS , che prende le mosse dalla superbike S1000 e dalla versione sportiva GSX-R750 . Una gamma sempre più ampia e versatile quella delle Suzuki GSX , ormai declinate anche in cilindrate piccole ma non meno dinamiche e piacevoli da guidare.

Dinamica e accessibile, fruibile cioè a unʼampia fascia di mercato, la nuova 4 cilindri Suzuki sbarcherà nei prossimi giorni nelle concessionarie italiane. La GSX-S750 ABS si presenta con un design slanciatissimo, con una particolare forma del faro e del cupolino che ne protendono la linea in avanti, come uno sprinter sui blocchi. La moto supporta in effetti qualità dinamiche importanti: a parte i 114 CV di potenza del 4 cilindri Euro 4, ci sono infatti lʼEasy Start System per avviare il motore sfiorando un pulsante e il Low RPM Assist, che mantiene il regime ideale al rilascio della frizione. Nuovo è il sistema dʼiniezione con iniettori a 10 fori e un basamento con finestrature che riducono le perdite per pompaggio. Il 4 cilindri da 749 cc promette di fare più di 20 km con un litro nel ciclo misto.