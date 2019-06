Quadro Oxygen, lo scooter elettrico ultraleggero

Il Salone del Parco Valentino, che si svolge in questi giorni a Torino, è stata lʼoccasione per vedere il nuovo, piccolo e ultraleggero scooter a due ruote (per Quadro una notizia…), perfetto per gli spostamenti in libertà nei centri storici e nelle Ztl delle città italiane. Grazie al peso piuma ‒ appena 93 kg ‒ e alle due batterie “swap”, cioè rimovibili, lo scooter elettrico riesce a fare fino a 80 chilometri prima di aver bisogno di una ricarica. Unʼautonomia davvero notevole per chi usa il mezzo in città, dove quasi mai si fanno più chilometri. Con il sistema di ricarica veloce, bastano meno di 6 ore per riavere poi le batterie in piena efficienza.