Moto Guzzi V85 TT, viaggio in libertà

Protagonista allʼultima edizione di Eicma, Moto Guzzi V85 TT è una motocicletta dal look agile, priva di carenatura, ma al tempo stesso robusta e solida. Il peso di 208 kg non è certo quello di una superbike sportiva, ma il design rappresenta il punto dʼincontro tra tecnologia e funzionalità. È una moto pensata per viaggiare e il design è conseguente: il parabrezza in plexiglass fumé è stato studiato in galleria del vento, il parafango anteriore è alto e il doppio proiettore anteriore include le luci a LED, mentre la coppia di paramani installata sul manubrio aiuta a guidare la moto anche col freddo. La nuova V85 TT è comoda per due passeggeri, anche a pieno carico. La sella è alta da terra 830 mm, quindi il pilota deve avere buona stazza.