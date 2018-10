LiveWire, Harley-Davidson passa allʼelettrico

Per molti non è una sorpresa. La Casa di Milwaukee aveva già annunciato a più riprese la svolta per proiettare il leggendario brand nel XXI secolo, seguendo la strategia nota come “More Roads to Harley-Davidson”. La LiveWire non è un prototipo, ma presto andrà in produzione e dal 2019 sarà già in vendita su scala globale. Ovviamente sarà la prima di una gamma che comprenderà altri modelli elettrici, ma attenzione, Harley-Davidson non rinuncerà alle classiche vecchie moto a propulsione termica. Ad Eicma 2018 sono attese, accanto alla LiveWire, anche i modelli Adventure e Streetfighter che saranno lanciati nel 2020.