27 febbraio 2017 10:40 Harley-Davidson, sfida alla miglior personalizzazione In gara 42 moto elaborate sui modelli Roadster e Sportster

Il sogno della Harley nel cassetto, anzi nel proprio garage, dove andare ogni sera a scrutarla, ammirarla, studiarne le modifiche possibili. E per chi ne è capace, personalizzarsela su misura. Quel sogno è da qualche anno un contest, voluto direttamente da Harley-Davidson Italia, che mette in gara fra loro le migliori officine delle concessionarie italiane della Casa americana. Qualche sera fa, all’Alcatraz di Milano, la serata per decidere chi fosse stato il più bravo.

“Battle of the Kings”, il nome del contest giunto alla terza edizione, e 42 le moto elaborate da altrettanti concessionari Harley-Davidson, 12 delle quali approdate in finale. I modelli di partenza erano le gamme Roadster e Sportster Dark Custom. La spesa per gli accessori non doveva superare i 6.000 euro, da spendere scegliendo tra gli oltre 10.000 articoli del catalogo Harley-Davidson Genuine Parts & Accessories ma anche al di fuori di questo (il 50% del valore delle parti utilizzate doveva però essere originale Harley). Per quantità e qualità, le proposte italiane hanno di gran lunga superato quelle degli altri Paesi europei, un buon viatico per la finale europea prevista a novembre, a chiusura di Eicma 2017, il Salone della Moto a Milano.

Il concorso “Battle of the Kings”dimostra il potenziale creativo che sta dietro una moto, ampiamente personalizzabile, come una Harley-Davidson. E dʼaltronde è in America che è nato il fenomeno della customizzazione su due ruote. La Roadster monta un motore V-Twin da 1200 cc e dispone di nuovi pneumatici da 19 pollici davanti e da 18 dietro e di sospensioni di alta qualità. La forcella anteriore da 43 mm di diametro ha escursione maggiorata e lʼABS è standard. Fa parte della gamma Dark Custom, che include anche i modelli Street 750, Iron 883, FortyEight, Street Bob, Fat Bob e Low Rider S.