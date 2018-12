Husqvarna FC 450 Rockstar Edition

La nuova FC 450 Rockstar Edition è una moto nata per le gare. Gli ingegneri dellʼazienda scandinava (oggi nelle mani di KTM, dopo un lungo trascorso nel varesotto) hanno ascoltato il feedback del team Rockstar Energy per apportare le dovute migliorie alla moto, soprattutto sul motore e la ciclistica. Nuovi sono il pistone CP box-in-box forgiato e la biella Pankl ad attriti ridotti, mentre per lo scarico è stato adottato un silenziatore Factory 4.1 RCT di FMF Racing in titanio anodizzato blu e con un fondello in carbonio. In alluminio di alta qualità sono invece le nuove piastre lavorate CNC, mentre i cerchi D.I.D. DirtStar sono anodizzati, come pure i mozzi lavorati dal pieno.