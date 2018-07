Husqvarna presenta la FS 450 Supermoto 2019

La nuova FS 450 Supermoto 2019 è stata costruita specificamente per offrire prestazioni senza pari in circuito. Grazie a una testa riprogettata, il motore monoalbero perde circa 500 grammi di peso e risulta ancora più compatto. Alla fine riesce a sviluppare una potenza di 63 CV davvero notevole! Lʼazienda scandinava (ma con trascorsi importanti in Italia e ora sotto lʼegida KTM) si presenta con un bel telaio di colore blu, riprogettato in funzione delle maggiori performance. È una supermoto agile e leggera, piacevole da guidare col suo manubrio ProTaper con nuova piega e nonostante sia il modello più competitivo in gara che si possa trovare in un concessionario Husqvarna.