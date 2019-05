Husqvarna aggiunge un pizzico di “Style” alla Svartpilen 701

Husqvarna Motorcycles ha presentato la Svartpilen 701 Style, versione speciale della nuova enduro stradale della Casa scandinava. Un modello dal design curato nei minimi particolari: gli specchietti sono montati all’estremità delle manopole per renderne più filante e aggressivo il look e i cerchi sono a raggi, mentre sul serbatoio sono state inserite eleganti piastrine in alluminio.