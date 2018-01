Husqvarna lancia la nuova gamma Real Street

Husqvarna Motorcycles ha avuto trascorsi importanti in Italia, ha ancora uno stabilimento nel varesotto allʼepoca in cui confluì nel gruppo Cagiva, prima di passare ai tedeschi di BMW e oggi agli austriaci di KTM. Le nuove Vitpilen (in svedese “freccia bianca”) sʼispirano alla storica motocicletta stradale Silverpilen del 1955, mentre la Svartpilen (freccia nera) ha un design più rude e legato al mondo offroad. A caratterizzare tutte e tre sono il motore monocilindrico di ultima generazione, il raffinato telaio a traliccio in tubi di acciaio e le sospensioni di qualità superiore. La nuova gamma “Real Street” sarà disponibile presso le concessionarie italiane a partire da febbraio 2018.