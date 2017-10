Husqvarna lancia le nuove 2 Tempi 2018

Enduro senza limiti. Uno slogan che più appropriato non potrebbe essere per definire le nuove, agilissime Husqvarna 2018 con motori a due tempi . Una gamma ampiamente rielaborata quella della Casa scandinava ‒ ma con profonde radici nel varesotto ‒ approdata ora nel gruppo austriaco KTM .

I modelli TE 250i e TE 300i sono enduro due tempi a iniezione di benzina, molto brillanti e dalle grandi qualità in termini di prestazioni, guidabilità, consumo di carburante e praticità di utilizzo. Le vediamo in queste immagini nella “esplorazione” di territori decisamente fuori dallʼordinario, dove asfalti e terreni piatti sono pura immaginazione. L’introduzione della tecnologia dell’iniezione da parte di Husqvarna determina un cambio di passo coraggioso verso il futuro del motociclismo offroad. E tutte le rivali enduro e da cross non potranno non tenerne conto. In più le moto adottano i potenti motori monocilindrici, rispondono allo standard Euro 4 e hanno unʼelettronica gestita da un evoluto sistema Ride-by-Wire.