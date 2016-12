10 novembre 2016 10:45 Il nuovo capitolo delle enduro Husqvarna La Casa svedese rinnova lʼintera gamma

Il nuovo capitolo della storia Husqvarna va in scena allʼEicma di Milano 2016. Il brand scandivano noto per le sue moto da cross, con una parentesi importante in Italia (fu acquistata da Cagiva nel 1987) e poi nelle mani del gruppo BMW, fa oggi parte della galassia KTM. Insieme al gruppo austriaco, lo sviluppo di enduro e moto da cross non poteva che avere unʼaccelerazione.

Alla fiera di Milano-Rho i visitatori potranno ammirare la nuova generazione 2017 di modelli enduro Husqvarna FE 450 e 501, FC 250, 350 e 450, TC 85, 125 e 250, TE 250 e 300 e infine TX 125. Modelli che dispongono dei nuovi motori a 2 e 4 tempi, più compatti e leggeri e quindi più efficienti, con cilindrate che vanno da 85 a 500 cc. Riprogettate da zero, a cominciare dal telaio in acciaio al cromo-molibdeno, leggerissimo, le nuove Husqvarna FE, FC, TC, TE e TX promettono facilità di utilizzo e divertimento su ogni terreno. Nel loro equipaggiamento ci sono il controllo di trazione, la forcella WP Xplor con regolazione del precarico molla, il telaietto posteriore in materiale composito a base di carbonio e i freni Brembo. Tutto di serie, compreso lʼavviamento elettrico, con lʼeccezione della TX 125.

Novità importante anche per le gamme Husqvarna 701 Supermoto e 701 Enduro. Il loro motore monocilindrico non è mai stato così potente: 74 CV, vale a dire 6 CV in più rispetto alla serie precedente, e conforme ora allo standard Euro 4. Lʼelettronica è gestita da un evoluto sistema Ride-by-Wire, mentre lʼalimentazione beneficia del sistema a doppia candela, della lubrificazione forzata del carter e di una sorta di effetto turbo per gli scarichi del gas. La nuova Husqvarna 701 Supermoto costa 9.920 euro e monta cerchi da 17 pollici, la 701 Enduro costa 9.650 euro e adotta uno pneumatico da 21 pollici davanti e da 18” posteriore.