13 novembre 2018 08:40 Honda rafforza le posizioni tra le cilindrate medie Nuove CB650R e CBR650 e nuova gamma 500

La gamma roadster di Honda si amplia con un quarto modello di media cilindrata. La nuova CB650R completa infatti la famiglia Neo Sports Café, che già comprende le CB1000R, CB300R e lʼottavo di litro CB125R. Una naked di spessore che, però, rappresenta soltanto la punta dellʼiceberg della presenza Honda a Eicma 2018.

La qualità dinamica della nuova CB650R si rivela nella forcella a steli rovesciati Showa, nell’impianto frenante a doppio disco flottante con pinze ad attacco radiale, nel Controllo di Trazione e nella la frizione assistita e antisaltellamento. Honda la propone anche in versione depotenziata a 35 kW per chi ha ancora la patente A2. Scelta condivisa pure per la nuova sportiva carenata CBR650R, che sʼispira nel look alla Fireblade ed è spinta dal grintoso 4 cilindri in linea da 650 cc potenziato a 95 CV.

Cambiamenti importanti anche per la gamma di bicilindriche 500, che valgono più di un terzo delle vendite Honda in Europa. La roadster CB500F, la sportiva CBR500R e lʼadventure CB500X sono state aggiornate e nel design e nella meccanica. Tutte hanno potenza di 35 kW (48 CV) e quindi sono adatte ai possessori di patente A2, ma il motore è stato tarato per offrire adesso più coppia ai regimi compresi tra 3.000 e 7.000 giri/minuto. I tre modelli hanno poi un nuovo ammortizzatore posteriore, la frizione assistita e antisaltellamento, un nuovo sistema di scarico, le luci Full LED (frecce incluse) e una strumentazione LCD con indicatore di cambiata e di marcia inserita.