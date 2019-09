Honda rafforza lʼanima giramondo di Africa Twin

Entrambe le versioni sono più leggere (-4 kg e -3 kg) e il telaio acquista il forcellone in alluminio derivato dalla CRF450R da motocross. Honda ha poi dotato la moto di quattro Riding Mode preimpostati più altri due personalizzabili. Nuova anche la strumentazione TFT touch da 6,5 pollici multifunzione, con connettività Apple CarPlay per lʼiPhone e Bluetooth per tutti gli altri smartphone. La Adventure Sports vanta poi le sospensioni elettroniche, i cerchi a raggi tubeless e le luci Cornering progressive in base all’angolo di piega.