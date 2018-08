Honda Adventure Roads, il viaggio da sogno

In effetti lʼavventura in casa Honda sembra proprio non conoscere limiti. LʼAdventure Roads Tour in sella alla CRF1000L Africa Twin vuol soddisfare le ambizioni di ogni centauro . Perché incarna i desideri più profondi dei motociclisti di tutto il mondo: fare il viaggio che si è sempre sognato. La seconda edizione del tour Honda va in Sudafrica , da Durban a Città del Capo, 12 giorni a marzo 2019 , per soli 40 fortunati motociclisti. Unʼavventura che si snoderà per 3.200 chilometri nel grande Paese australe, permettendo di attraversare paesaggi naturali bellissimi.

La prima volta dellʼAdventure Roads Tour fu nel 2017, da Oslo a Capo Nord in 8 giorni. La vediamo in questa pillola video di grande suggestione. Dalla capitale norvegese a salire lungo la costa più suggestiva del mondo, fatta di fiordi e natura incontaminata, per circa 3.500 km fino al punto più a nord d’Europa. E come in quellʼoccasione, i partecipanti del raid sudafricano potranno godersi il viaggio in totale sicurezza, pensando solo a guidare e divertirsi, anche per lʼassistenza di alcuni piloti ufficiali del Rally Team HRC. Tutte le informazioni e magari la voglia di registrarsi per partecipare, sono sul sito www.hondaadventureroads.com.