10 novembre 2015 Honda rilancia il mito dellʼAfrica Twin La nuova CRF1000L con motore bicilindrico

Honda torna a proporre una grande enduro sportiva ispirata alla mitica Parigi-Dakar. Quella delle origini, del deserto africano, della spiaggia di Dakar che accoglieva come una liberazione gli eroi che vi approdavano. Honda la visse con moto leggendarie, come la XRV650 Africa Twin del 1988, ma i tempi cambiano e la maxi-enduro aumenta oggi quella cilindrata almeno fino al litro, come lʼattuale meravigliosa CRF1000L Africa Twin.

Tuttʼaltro che vintage, la nuova Honda Africa Twin ridefinisce i parametri prestazionali della categoria con i suoi 95 CV e quasi 100 Nm di coppia massima. Ma soprattutto aggiunge dotazioni modernissime, come il cambio sequenziale a doppia frizione DCT, unʼesclusiva delle moto Honda, e ancora il controllo di trazione HSTC multilivello, lʼABS disinseribile e le sospensioni regolabili. La nuova maxi-enduro bicilindrica diventa così una moto versatile, stradista e fuoristradista al tempo stesso, con unʼanima avventurosa e una retroguardia di dotazioni per la sicurezza che ne fanno una moto cittadina e da gita fuori porta. Confortevole anche per la posizione di guida eretta e il manubrio ampio e comodo da tenere. I gruppi ottici sono full LED.