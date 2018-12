27 dicembre 2018 08:50 Honda CB650R 2019 Neo Sports Café Nuova naked 4 cilindri con equipaggiamento top

Parlare di moto di media cilindrata in casa Honda è come parlare di film a medio budget a Hollywood. Il prodotto cioè è ricco e sontuoso, a prescindere! Così la nuova Honda CB650R, che abbiamo visto allʼultima edizione di Eicma e che adesso arriva sul mercato, rappresenta il fiore allʼocchiello di un segmento in crescita, quello delle naked di cilindrata media in stile “Neo Sports Café”.

In casa Honda hanno già unʼammiraglia della categoria, la CB1000R col suo motore da un litro, ma adesso quello stile così attraente ‒ fatto di linee classiche e sapori vintage ‒ approda sulla CB650R. Una moto inedita, che nella gamma Honda prende il posto della CB650F, rispetto alla quale il motore 4 cilindri in linea 16 valvole gira a regimi più elevati e offre 4 CV di potenza in più ‒ 95 CV a 12.000 giri/minuto ‒ e una coppia maggiore a tutti i regimi, la massima a 8.500 giri è di 64 Nm. Davvero tanta potenza per una cilindrata di soli 649 cc. Ma Honda non trascura niente, e consapevole che questa è una moto per tutti, la propone anche in versione depotenziata a 35 kW (48 CV) per coloro che hanno solo la A2.

La qualità tecnica della CB650R Neo Sports Café è poi dimostrata a tutti i livelli. Di serie è il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), come pure la nuova frizione assistita e con funzione antisaltellamento. Cambia anche la ciclistica, con la novità della raffinata forcella anteriore Showa SFF a steli rovesciati di 41 mm, mentre le pinze freno a 4 pistoncini sono ad attacco radiale con dischi flottanti da 310 mm di diametro. Lʼaltezza della sella da terra è di 810 millimetri.