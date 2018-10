5 ottobre 2018 09:50 Harley-Davidson, la sorpresa FXDR 114 traina la nuova gamma Motore V-twin di 1.868 cc dallʼerogazione corposa

Muscoli ed eleganza. Si può sintetizzare così la Harley-Davidson FXDR 114, una moto nuova di zecca e prima novità della gamma 2019 della Casa americana. Il pubblico potrà scoprirla il prossimo fine settimana, in occasione dellʼOpen Day presso le concessionarie della rete ufficiale Harley-Davidson in Italia. Lʼopportunità per una full immersione nel blasone e nellʼesclusività della Casa di Milwaukee.

La nuova Harley-Davidson FXDR 114 è l’ultima interpretazione della famiglia Softail, che unisce lo stile delle gare drag con la potenza del motore Milwaukee-Eight 114, bicilindrico V-twin da 1.868 cc che sviluppa una coppia poderosa di ben 160 Nm, necessaria per muovere una moto da 290 chili di peso! Una cruiser possente, che dal punto di vista tecnico si fa notare per il forcellone in alluminio, più leggero del 43% rispetto al classico forcellone Softail in acciaio, e che ha il merito di ottimizzare le prestazioni in accelerazione, frenata e manovrabilità. Dote significativa questʼultima, vista la maestosa gomma posteriore da 18 pollici e larga 240 mm, mentre la ruota anteriore è da 19 pollici.

Con la sella alta da terra 720 mm, e quindi adatta ai centauri di tutte le taglie, la nuova FXDR 114 è davvero innovativa per la gamma Harley-Davidson. Lo Scarico 2 in 1 permette di sfruttare la massima potenza nei sorpassi o nelle salite, e ci sono poi lʼammortizzatore singolo a molle elicoidali, che ottimizza lʼangolo tra telaio e forcellone, mentre nel design spiccano i LED per i fari anteriore e posteriore e pure per le frecce. I prezzi della maxi-cruiser partono da 25.300 euro.