Eicma, la festa delle Moto tra Fiera ed eventi in città

Cancelli aperti da stamattina per la 76° edizione di Eicma, lʼEsposizione internazionale del ciclo e motociclo che si svolge nei padiglioni della Fiera di Milano-Rho. Attesi fino a domenica 11 novembre più dei 700 mila visitatori della passata edizione, con la giornata di domani venerdì aperta fino alle 22,30 e tradizionalmente con lʼingresso gratuito per le donne.

Proprio le donne rappresentano uno degli aspetti più importanti delle due ruote in Italia. Lo scorso anno un acquirente su sei di motocicli nuovi (il 16,6%) faceva parte del gentil sesso, e negli ultimi 5 anni la quota di donne che ha comprato una nuova moto o scooter è aumentata del 32,4%. I dati sono forniti da Ancma, lʼAssociazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, che organizza Eicma e che ha snocciolato numeri ancora positivi per il settore in Italia, come noto il primo mercato europeo per vendite di moto e scooter. A ottobre la crescita è stata del 18% rispetto allo stesso mese 2017 con 16.459 immatricolazioni. Vanno bene le grosse cilindrate, ma anche cinquantini e scooter.

Tante, tantissime le novità esposte nei 6 padiglioni della nuova Fiera milanese, che Tgcom24 seguirà ogni giorno con articoli, foto e interviste. Eicma è dʼaltronde uno dei più grandi eventi al mondo dedicato alle due ruote e questʼanno accoglierà più di 1.200 brand tra costruttori, aziende della componentistica e dellʼaccessorio. Motivo dʼorgoglio il fatto che il 27% degli espositori sia rappresentato da nuovi iscritti e da ritorni, che hanno visto nella rassegna milanese l’opportunità da cogliere per non perdere il treno della ripresa. Per il pubblico sono invece imperdibili lʼarea speciale dedicate all’e-Bike, il Temporary Bikers Shop e lʼimmancabile area esterna MotoLive per le gare dal vivo.