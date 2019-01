26 gennaio 2019 07:55 Da una costola Triumph nasce la Factory Custom Prima moto della gamma la Thruxton TFC

La “customizzazione” è uno degli elementi che più appassiona i fan delle moto Triumph (e non solo Triumph, a dire il vero). Così per andare incontro alla voglia di personalizzazione cui ciascun centauro aspira, la Casa britannica ha creato la divisione TFC: Triumph Factory Custom. Da questa nascerà una gamma esclusiva di moto prodotte in edizione limitata.

Il concetto è semplice: ogni motocicletta TFC dovrà esprimere la forma più alta della “customizzazione” secondo Triumph. Ognuna delle moto TFC prodotte sarà realizzata in 750 esemplari, non uno di più, e la serie non sarà più ripetibile. Chiaro che il livello di tecnologie, ingegnerizzazione, specifiche tecniche e finiture dovrà essere superlativo. Se si eccettua il prototipo Rocket TFC, il primo modello della nuova line-up Triumph sarà la Thruxton TFC. Questʼultima sarà persino più potente della Thruxton R, 10 cavalli in più sul motore 1.200 per 107 CV complessivi, con 115 Nm di coppia massima a 4.850 giri. LʼABS e il Traction Control sono di serie.