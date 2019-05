Con Vespa e la musica in giro per lʼEuropa

Si parte da Berlino questa settimana, fino al 25 maggio, e poi per tutta lʼestate a Milano, Amsterdam, Parigi e Madrid . È “ The Sound Of Europe Tour ”, la tournée europea di Vespa accanto alla musica pop contemporanea. Protagonista la gamma dellʼiconico scooter italiano, ma su tutti i modelli spicca Vespa Elettrica , che si candida a reginetta dell’estate 2019.

Musica giovanile e mondo delle due ruote, dʼaltronde, vanno dʼaccordo da sempre. Nelle 5 tappe Vespa vuole offrire ai giovani delle più attraenti città dʼEuropa tanta musica e divertimento, anche attraverso i test ride di Vespa Elettrica: lo scooter urbano del nuovo millennio con la sua autonomia di 100 km a emissioni zero. In ogni tappa non mancheranno i “temporary store”, che mettono a disposizione tutta la leggenda del brand italiano, tra cimeli vecchi e nuovi, accessori e prodotti lifestyle, e un esemplare di Vespa Elettrica in esposizione.