Un trimestre dʼOro 11 maggio 2019 07:00 Vespa, promozione boom grazie ai numeri Piaggio Dal 18 al 25 maggio i Vespa Open Door

Un anno che si sta rivelando eccezionale per Piaggio e tante sorprese di prodotto, a cominciare da Vespa. Partiamo dai conti: nel primo trimestre del 2019 il gruppo di Pontedera ha aumentato il fatturato del 10% e quasi raddoppiato (+97%) i suoi utili netti! Così, gonfiando il petto, annuncia per tutto il mese di maggio i “Vespa Open Door”.

La maxi promozione coinvolge i modelli Vespa Primavera e Vespa Sprint, più le 5 versioni della nuovissima Vespa GTS 300 HPE. Non solo, ma dopo il successo della prima serie nel 2017, si appresta a lanciare la Vespa Sei Giorni II Edition. Ci sono dunque molte ragioni per correre a maggio nelle concessionarie Piaggio: lʼofferta prevede infatti un contributo pari a 500 euro per la gamma 50 cc, rottamando un mezzo Euro 0, Euro 1 o Euro 2, e di 700 euro per la Vespa GTS 300 HPE e i modelli Vespa Primavera e Vespa Sprint 125 e 150 cc. I Vespa Open Door ci saranno nella settimana dal 18 al 25 maggio.

Non solo, ma cʼè unʼaltra formula che i vespisti farebbero bene a conoscere. Si chiama “Vespa Ride Now” ed è la proposta di acquisto con valore futuro garantito, che permette di vivere lo scooter versando un piccolo anticipo e un contributo mensile commisurato alle proprie esigenze. Dopo due o tre anni, il cliente può decidere di sostituire la Vespa con un nuovo modello, tenerla saldando l’importo o semplicemente restituirla. Il servizio è realizzato grazie a Piaggio Financial Services.

Vespa Sei Giorni II Edition

Nel 1951 a Varese si corse la massacrante gara di regolarità, la “Sei Giorni Internazionale”, e lì nacque il mito sportivo di Vespa, che tornò a casa con 9 medaglie d’oro! Due anni fa, per rendere omaggio a quellʼimpresa, fu creata una versione speciale e celebrativa, con un look distintivo e caratterizzato dal portanumero nero. Oggi la Vespa Sei Giorni II Edition ha il faro posteriore full Led e si mostra nellʼesclusivo colore “Grigio Sei Giorni”, con accessori quali il bauletto da 42 litri, i portapacchi anteriore e posteriore e il kit perimetrale per proteggere la scocca. Il motore 300 HPE (High Performance Engine) sviluppa 23,8 CV di potenza, il 12% in più della prima serie, mentre la coppia massima di 26 Nm cresce del 18%. Vespa Sei Giorni II Edition costa 6.490 euro, franco concessionario.