Al Mugello con Aprilia e i campioni della MotoGP

Tutti ​in pista al Mugello sabato 23 marzo in sella alla propria Aprilia. Inizia la primavera ed è il modo migliore per “riprendersi” il piacere della guida in moto, grazie allʼevento Aprilia All Stars. E chi lo desidera potrà provare sul circuito più bello del mondo i nuovi modelli della gamma 2019, oltre a scoprire in anteprima mondiale la nuova RSV4 1100 Factory da 217 CV e le moto RS-GP che corrono in MotoGP.