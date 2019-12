Moto Guzzi V9 Roamer e V9 Bobber MY19

Per Moto Guzzi il 2019 è stato lʼanno della V 85 TT , la tourer di cilindrata medio/alta ma dalla fortissima personalità, che ha rinvigorito lʼofferta nata attorno al nuovo motore bicilindrico di 850 cc . Proprio questʼultimo caratterizza anche la gamma V9 , che con il Model Year 2019 ha subito lievi ritocchi per confermarne lʼappeal nei rispettivi segmenti di nicchia.

La V9 Roamer è infatti la custom elegante e dal design evergreen della Casa dellʼAquila, mentre la V9 Bobber è la custom sportiva e interpreta lʼessenzialità di stile con quel look total black così particolare. Chiaramente diversa la gommatura: la V9 Roamer ha cerchi da 19 pollici davanti e da 16” dietro, la Bobber entrambi da 16. Entrambe le moto montano il bicilindrico trasversale a V di 90° raffreddato ad aria e olio, un motore Euro 4 di cilindrata 850 e potenza contenuta in 55 CV, ma Moto Guzzi la propone anche in versione depotenziata per chi ha la patente A2.

I tratti comuni del design riguardano il serbatoio a goccia da 15 litri in metallo, rifinito con una pregiata verniciatura trasparente che protegge il logo Moto Guzzi. Anche il parafango anteriore e quello posteriore sono in metallo, mentre in alluminio leggero sono i fianchetti laterali, il tappo serbatoio con serratura, le pedane e le leve di freno e frizione. Il rinnovato sistema multimediale MG-MP permette di connettere la moto allo smartphone e, di conseguenza, al web.

A distinguere le moto la sella, lunga biposto per la V9 Roamer, mentre la Bobber ha sella e sellino separati. Per la prima cʼè anche la nuova coppia di ammortizzatori posteriori, la cui escursione è passata a 99 mm e di serie cʼè ora un nuovo cupolino. La Moto Guzzi V9 Roamer MY 19 è proposta nei due colori Verde Nobile e Grigio Eleganza a partire da 10.170 euro. Invece sono tre le varianti cromatiche della V9 Bobber MY 19: Rosso Rovente, Nero Notte e Grigio Tempesta, e prezzi da 10.570 euro.

