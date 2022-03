Moto Guzzi Experience 2022, avventure sulle ali dellʼAquila

Il programma Moto Guzzi Experience 2022 prevede in tutto 7 appuntamenti

nuovo parco moto a disposizione

con i modelli 2022 delle bicilindriche di Mandello V7 e V85 TT

. Dopo le grandi isole si andrà in Toscana, sulle magnifiche strade bianche (27/30 maggio), nei Balcani a metà giugno e anche in Africa, con due tour in Tunisia e Marocco, rispettivamente a ottobre e dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023 in Marocco. Per i partecipanti cʼè anche il, questʼultima esclusiva per il tour in Toscana. Viaggi che sono avventura ma anche esplorazione di territori bellissimi, ancora autentici.

E poi cʼè “lui”, il

raid a Capo Nord

Giuseppe Guzzi

27 giorni

dal 16 agosto all’11 settembre

, oltre il Circolo Polare Artico e oltre 2.200 chilometri a nord di Oslo. Il punto più a settentrione dʼEuropa è un luogo mitico per i centauri, divenuto celebre nel 1928 per lʼimpresa di, fratello del fondatore Carlo, in sella alla Moto Guzzi GT 500 Norge. Il “Viaggio del Centenario”, saltato nel 2021, durerà, quandʼè previsto il ritorno a Mandello del Lario, esattamente nel corso delle GMG, le Giornate Mondiali Moto Guzzi.

Per iscriversi a uno degli appuntamenti è disponibile il sito web motoguzzi.com . La partecipazione prevede la speciale formula all inclusive, che comprende il trattamento in pensione completa, l’utilizzo delle moto, il carburante e ogni tipo di assistenza nel corso del viaggio. Appuntamenti aperti a tutti ma con occhio di riguardo ai fedeli

Guzzisti di The Clan

, la community ufficiale dellʼAquila, che conta 45.000 iscritti. Per ogni informazione rivolgersi a theclan.motoguzzi.com e allʼindirizzo mail motoguzzi@motoguzziexperience.com.