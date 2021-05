Moto Guzzi Experience 2021, 6 raid da maggio a ottobre

Tre itinerari in Italia e tre allʼestero Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dalla Sardegna selvaggia ai tornanti mozzafiato delle Dolomiti, dalla calma del paesaggio toscano al deserto tunisino, passando per lʼesplosivo tour dei Balcani e con la ciliegina sulla torta del viaggio a Capo Nord, il sogno di tutti i motociclisti, un raid che è nella storia stessa della Casa dellʼAquila. Nel 1928, infatti, Giuseppe Guzzi (fratello del fondatore Carlo) arrivò a Capo Nord in sella alla Moto Guzzi GT 500 Norge Un calendario ricco ed emozionante, variegato negli itinerari proposti, che celebra come si deve il centenario della Casa e che avrà la sua conclusione con le Giornate Mondiale Guzzi che si svolgeranno a Mandello del Lario dal 9 al 12 settembre.

Le iscrizioni a uno dei viaggi della Moto Guzzi Experience 2021 sono già scattate. La formula di partecipazione è all inclusive, anche per il servizio di assistenza delle moto, le grandi turistiche bicilindriche del brand. Tutte rinnovate nellʼarco degli ultimi 12/18 mesi, come la nuova Moto Guzzi V7 aumentata nella cilindrata a 850 cc e ora più potente, confortevole e meglio equipaggiata; o la travel enduro V85 TT che, grazie al motore Euro 5 offre più coppia ai bassi e medi regimi, aumentando il piacere di guida; o anche la nuova Moto Guzzi V9, anchʼessa ora 850 cc e con un telaio più evoluto. Moto guidabili anche con patente A2 grazie alle versioni depotenziate.

Il calendario propone tre tour italiani e tre stranieri. Dal 25 al 31 maggio cʼè lʼExperience sulle strade della Sardegna, mentre in piena estate ‒ dal 23 al 26 luglio ‒ si sale sulle Dolomiti e, infine, dallʼ1 al 4 ottobre ma soltanto per le Moto Guzzi V85 TT, si andrà in Toscana. Allʼestero sono previsti i viaggi nei Balcani dal 3 al 10 luglio e in Tunisia dal 9 al 18 ottobre. Infine il viaggio da sogno, il mitico raid a Capo Nord e ritorno, il “Viaggio del Centenario”, comʼè stato ribattezzato, che durerà ben 27 giorni, dal 17 agosto al 12 settembre. Per informazioni e iscrizioni, i siti di riferimento sono motoguzzi.com e theclan.motoguzzi.com, lʼindirizzo mail: motoguzzi@motoguzziexperience.com.