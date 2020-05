Moto Guzzi e MV Agusta invitano a risalire in sella

Lʼ Ancma (lʼassociazione dei costruttori italiani di motocicli) invita i centauri del Belpaese a risalire in sella, nella stagione più bella per farlo. Un invito che va di pari passo con le offerte commerciali per superare la primavera più triste per chi ama la moto, come quelle annunciate da Moto Guzzi e MV Agusta .

Le due aziende simbolo delle due ruote italiane hanno vissuto in prima linea lʼemergenza sanitaria. Entrambe lombarde, hanno chiuso gli stabilimenti di Mandello del Lario e di Schiranna, li hanno sanificati e sono ora ripartite. Anche commercialmente, con la riapertura delle concessionarie dal 4 maggio. Moto Guzzi sconta da 500 a 1.000 euro i modelli della famiglia V7 III, offre un anno di carburante a chi acquista la V85 TT (ai prezzi attuali sono circa 500 euro), estende la garanzia di un anno e offre finanziamenti con mini rate da 99 Euro al mese per la gamma V9.

Le occasioni non mancano insomma. La gamma Moto Guzzi V7 III è offerta con un bonus secco di 500 Euro per i modelli Stone Night Pack, Rough e Milano. Bonus che sale a 750 euro per V7 III Stone, Special e la novità Stone S, mentre è di 1.000 euro per le versioni Racer, Carbon e Limited. Tutte le moto sono finanziabili, fino al 31 maggio, a tasso zero e con rimborso fino a 24 mesi, senza spese di apertura pratica. Nella gamma della V85 TT entra la versione Travel e anche per lei cʼè il bonus promozionale di 500 Euro. Sempre attiva è poi la formula Moto Guzzi Ride Now, con la possibilità dopo 3 anni di restituirla, sostituirla o tenerla saldando l’importo residuo. Incluso cʼè il pacchetto Moto Guzzi Care, cioè manutenzione programmata per 3 anni o 36.000 chilometri.

MV Agusta offre kit special gratis

Si chiama Spring Upgrade ed è la promozione ideata da MV Agusta per la ripartenza. Offre gratis ai primi 100 clienti delle sue splendide moto della gamma 2020 un kit di parti speciali, per un controvalore che varia fra i 1.000 e i 1.500 euro. Lʼoccasione è da sfruttare entro il 31 maggio e concerne i modelli Turismo Veloce 800 Lusso, Turismo Veloce 800 Lusso SCS, Brutale 800 RR, Dragster 800 RR, Dragster 800 RC e F3. Per accedere alla promozione occorre compilare il modulo reperibile sul sito MV Agusta e prenotare la moto, operazione fattibile anche in una concessionaria della Casa varesina.