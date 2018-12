18 dicembre 2018 08:05 Mitsubishi rilancia lʼOutlander PHEV ibrido plug-in Motore benzina e due motori elettrici per il Suv

A quasi 7 anni di distanza dallʼesordio, Mitsubishi rinnova il suo modello più rappresentativo, il Suv a trazione ibrida elettrica Outlander PHEV. Un pioniere nel suo genere, primo veicolo a trazione integrale permanente a beneficiare degli asset dellʼalimentazione elettrica: fluidità di marcia, ottima coppia, emissioni di CO2 contenute sotto i 50 g/km e quindi accessibilità nelle ZTL e nei centri storici urbani.

Il Suv 4x4 a trazione ibrida elettrica Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ora arriva il Modello 2019 del grande Suv, la cui efficienza si esprime nelle plurime modalità di ricarica: plug-in standard in 4 ore, ricarica plug-in rapida in 25 minuti (allʼ80%), rigenerazione durante la marcia. E tra i 45 e i 60 km il Suv Mitsubishi può anche andare soltanto in elettrico a emissioni zero. Il resto lo assicura il motore 2.4 benzina da 134 CV, coadiuvato da due unità elettriche poste uno sullʼasse anteriore e lʼaltro sul posteriore, mentre la batteria ‒ potenziata del 15 % ‒ è collocata sotto il pavimento per massimizzare gli spazi interni. Lavorando insieme, i tre motori sviluppano fino a 224 CV di potenza e una coppia elevata fin da subito, comʼè tipico dei veicoli elettrici.

Anche le quattro ruote motrici hanno una gestione elettrica (Super-All Wheel Control S-AWC) e perciò la marcia risulta particolarmente efficiente, tranquilla e silenziosa anche su strade non lisce. Dotato naturalmente dei più evoluti sistemi elettronici di controllo della stabilità e della trazione, il veicolo dispone adesso di 4 modalità di marcia: Normal, Snow, Lock per la distribuzione perfetta della trazione tra le quattro ruote motrici, e lʼultima arrivata Sport. Cʼè anche una funzione Eco, con la quale aggiungere qualche km in più nella marcia in elettrico. Tra le dotazioni di sicurezza, citiamo lʼalert per gli angoli ciechi e il Multi Around Monitor per favorire tutte le manovre.

A bordo non manca la connettività con lʼintegrazione dei telefonini Apple e Android, e un display touch screen da 7 pollici. Sicuramente utile è lʼApp “Mitsubishi Remote Control”, grazie alla quale lo smartphone si trasforma in un pratico telecomando con cui impostare il timer per la ricarica, programmare la ricarica in orario notturno e altre funzioni. Mitsubishi Outlander PHEV 2019 costa a partire da 49.900 euro, con inclusi 5 anni garanzia e assistenza stradale.