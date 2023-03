Mitsubishi: il piano globale a medio termine

Prima precisazione: Mitsubishi rispetta l’Alleanza con Renault e Nissan, motivo per cui sfrutterà le sinergie del Gruppo per quanto riguarda piattaforme e motorizzazioni, ma in alcuni casi farà tutto da sé, grazie agli importanti finanziamenti destinati alla ricerca e sviluppo. Secondo il piano “Mitsubishi Motor-ness”, ogni modello nuovo che verrà presentato dovrà rispondere a determinati requisiti di elettrificazione, affidabilità, comfort e duttilità, grazie anche a un nuovo sistema di trazione integrale S-AWC.

Quali sono i nuovi modelli?

Secondo il piano di Mitsubishi, nei prossimi cinque anni lancerà sul mercato sette modelli con motore termico e nove elettrificati. Tra le vetture con motore termico figurano un monovolume compatto, un SUV a 7 posti, una grande multispazio, un pick-up, due kei car e un crossover basato sul concept XFC. Molti di questi modelli, tipo le kei car, non arriveranno in Europa, a differenza delle auto elettrificate che invece hanno una buona chance di essere vendute nel nostro Continente. L’Alleanza permetterà a Mitsubishi di sviluppare e produrre la nuova ASX (sulla base della Renault Captur), la nuova Colt (gemellata con la Clio) e altre due vetture compatte di cui ancora non si sa nulla. Saranno invece cinque i modelli fatti in casa da Mitsubishi e sono un pick-up elettrico, un SUV medio elettrico, un SUV medio ibrido, un SUV grande ibrido e una monovolume ibrida.