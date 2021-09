MINI Rockingham GT Edition, specie rara

Rockingham Motor Speedway , nel cuore dellʼInghilterra. A una manciata di chilometri da Leicester e non distante da Coventry, dove ha sede la Jaguar. Su questa pista ad anello MINI era solita provare le sue auto da corsa ed è per questo che ha voluto dedicare al circuito una serie speciale sportiva della Clubman: la MINI Rockingam GT Edition .

Punto di partenza è la MINI John Cooper Works Clubman, e già la firma John Cooper Works spiega molte cose. Il motore 4 cilindri di cilindrata 2.0 è dotato di doppio turbocompressore (TwinPower Turbo), così da sviluppare la potenza massima di 306 CV e una coppia di 450 Nm, che consentono a questa super MINI di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Come tutti i nuovi modelli MINI, la velocità massima è autolimitata elettronicamente a 250 km/h. Di serie la MINI Rockingam GT Edition vanta il cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti con “Launch Control” e la trazione integrale ALL4.

Un piccolo bolide, un missile che in salsa Chili Red (uno dei quattro colori di carrozzeria) condisce al meglio la sua personalità. Ne saranno però costruite soltanto 50 esemplari, unʼedizione davvero speciale e per pochi intimi, con verniciatura bicolore perché in nero sono il tetto, le calotte dei retrovisori esterni, le maniglie delle porte e il contorno fari. Sulle fiancate spiccano poi i Side Scuttles, mentre strisce nere con una linea rossa di contrasto corrono su fiancate e cofano.

Lʼassetto della Mini Rockingham GT Edition è stato ribassato di 10 millimetri rispetto alla Clubman John Cooper Works, e le sospensioni sono del tipo adattivo. Una sportiva sincera, che nellʼequipaggiamento standard comprende i cerchi in lega da 18 pollici JCW e i fari full LED adattivi. Prezzo non resi noti, ma se la Clubman JCW costa da 45.000 euro…