John Cooper Works, lʼanima race di MINI 3 porte e Cabrio

Più sportiva e più attraente che mai. La MINI è stata appena rinnovata, in tutte le sfumature possibili di stile e tecnologie, ma al vertice della gamma non può che confermare lʼapoteosi agonistica delle versioni John Cooper Works . Dinamiche e affascinanti, le versioni JCW sono disponibili per tutti i modelli, inclusi la nuova MINI 3 porte e la nuova MINI Cabrio .

Nel design cʼè la nuova calandra esagonale ad esempio, con le prese dʼaria di nuovo disegno, e le mascherine modificate sui pannelli laterali anteriori. La fascia del paraurti è ora verniciata in tinta di carrozzeria, ad esempio sulla MINI John Cooper Works Cabrio cʼè lʼesclusiva colorazione Zesty Yellow. I fari a LED diventano standard. La capote in tela si apre e chiude elettricamente in soli 18 secondi e fino alla velocità di 30 km orari, volendo è anche disponibile col motivo dellʼUnion Jack così caro alla Casa di Oxford.

Allʼinterno ci sono nuove dotazioni, dal volante riscaldato al Driving Assistant, con lʼalert in caso di superamento della corsia e lʼActive Cruise Control con funzione Stop & Go. Nel quadro strumenti centrale spicca il display touch da 8,8 pollici con design Black Panel, mentre le unità di comando per lʼaudio e i tasti preferiti integrati sono ora di serie. Le versioni John Cooper Works assumeranno un ruolo di sempre maggior rilievo per MINI, che ha già annunciato di lanciarle sui modelli elettrificati del brand.

La potenza delle versioni JCW si deve al motore 4 cilindri biturbo 2.0 che alimenta entrambe le carrozzerie. Sviluppa 231 CV e una coppia massima di 320 Nm, permettendo unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi con il cambio manuale a 6 marce e 6,1 secondi se si opta per il cambio Steptronic Sport a 8 rapporti (2.250 euro in più). Appena qualche decimo in più spunta la MINI John Cooper Works Cabrio: 6,6 e 6,5 secondi. I prezzi partono da 34.400 euro per la MINI 3 porte JCW e da 41.300 per la cabrio.