Mobilità sostenibile 26 aprile 2019 07:20 MINI partner del progetto Biosphera in Trentino Dalla bioedilizia alle neuroscienze

La mobilità sostenibile e il rispetto dellʼambiente sono una componente chiave della strategia MINI. Non soltanto per il futuro, ma già nel presente e lo dimostra la commercializzazione, già dal 2017, del suo primo veicolo ibrido plug-in: Cooper S E Countryman ALL4. Questʼanno poi è attesa la prima MINI Electric, e il destino della Casa inglese cambierà radicalmente.

Ma mobilità sostenibile significa tante altre cose: bioedilizia ad esempio, e risparmio energetico o economia circolare. Temi che una comunità deve saper svolgere, magari dividendo i compiti nel comune interesse pubblico. MINI ha accettato la sfida e in Trentino, nelle cave di Tassullo in Val di Non, celebre per le sue mele, è diventata partner del Progetto Biosphera. Si tratta di un modello di sviluppo che promuove la vita in un ambiente sostenibile e gestito con equilibrio delle risorse. Un ambito vastissimo che lega tante discipline, fino a quelle mediche e alle neuroscienze.

Il Progetto Biosphera nasce nel settembre 2018 e MINI ha scelto subito di unirsi al consorzio guidato da Thimus, cui partecipano ben 7 istituti di ricerca internazionali, 3 enti di certificazione e più di 30 realtà imprenditoriali. Lʼobiettivo è dimostrare come la vita in un ambiente sano e sostenibile (e la guida di auto elettriche incide) influisca positivamente sugli stati d’animo dei cittadini. Per presentare il progetto è stato anche organizzato un roadshow internazionale che durerà 24 mesi, toccando 15 città tra cui Milano, Roma, Verona e Bari.