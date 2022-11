MINI lancia le nuove versioni Edition, la vita è più colorata

Ed è quello che ha pensato MINI , che ha appena lanciato le nuove versioni Edition , con colori di carrozzeria inediti e finiture speciali. Poi è andata a Lucca Comics and Games , di cui è partner, per raccogliere unʼinterpretazione manga giovane e vivacissima.

Le nuove MINI Edition accolgono verniciature inedite, ben armonizzate, e ampliano inoltre le possibilità di personalizzazione della Resolute Edition. Sono disponibili da questo mese di novembre sul mercato italiano per i modelli MINI 3 porte, MINI 5 porte e MINI Cabrio. Si tratta delle tonalità Nanuq White ed Enigmatic Black, con il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni che potranno essere verniciati in Pepper White o in nero. Per MINI Cabrio Resolute Edition è ora disponibile la carrozzeria Enigmatic Black con le calotte degli specchietti di colore nero. Le versioni Resolute Edition combinano le nuove verniciature con lʼesclusiva finitura Resolute Bronze.

Altre novità cromatiche riguardano la Untold Edition per MINI Clubman e la Untamed Edition per MINI Countryman, proposte in un colore “Nero Mezzanotte” decisamente sportivo. Accolto anche sulla Clubman John Cooper Works ALL4. Da novembre cresce poi lʼequipaggiamento di serie della gamma MINI, che comprende ora il MINI Driving Assistant con funzioni aggiuntive di comfort e sicurezza.

MINI partner di Lucca Comics & Games 2022

Sviluppare il talento e la creatività dei giovani studenti è la mission della Lucca Manga School, con cui MINI collabora e che ha portato il brand di Oxford a essere partner di Lucca Comics & Games 2022, il più importante evento italiano dedicato ai fumetti e, oggi, anche ai giochi. Gli studenti sono stati chiamati questʼanno a lavorare sul tema “Big Love” caro a MINI, che si traduce in amore per le persone e l’ambiente circostante. Per lʼoccasione Caterina Rocchi, Direttrice Artistica della Lucca Manga School, ha dato unʼinterpretazione manga della MINI Elettrica, una sua visione del tema “Big Love”, sulla quale gli studenti della scuola lavoreranno durante l’anno.