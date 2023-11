MINI John Cooper Works Countryman: ecco la nuova generazione

I tratti del nuovo design Più grossa di tutte le altre MINI, ha un aspetto che resta dinamico e che strizza l'occhio all'avventura e alla versatilità. Ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,26, dato tecnico che le conferisce un look audace e sportivo grazie anche a degli gli esterni che presentano una serie di dettagli specifici che ne migliorano l'aspetto complessivo. Ad esempio, gli elementi aerodinamici con catarifrangenti verticali sul frontale della vettura ne sottolineano l'ampio assetto, mentre i nuovi fari MINI LED con barre orizzontali in JCW Signature Mode regalano al crossover inglese tanta personalità. Il frontale è caratterizzato anche dalla griglia ottagonale di nuova concezione in nero lucido e dal nuovo logo JCW a tre colori, mentre il montante C si unisce senza soluzione di continuità al tetto a contrasto in colore Chili Red, ispirato agli sport motoristici. Per affievolire la "stazza" della Countryman, il tetto si incurva verso la parte posteriore, dando vita a una silhouette un po' più agile, invece le luci posteriori verticali John Cooper Works Signature Mode incorniciano il corpo vettura eretto e sottolineano la maggiore larghezza.

Gli interni, minimalisti ma sportivi Tutto ciò che è davanti gli occhi di guidatore e passeggeri è diviso in una sezione superiore e una inferiore, con maniglie delle porte verticali e prese d'aria nella zona superiore, una disposizione voluta per enfatizzare l'impressione generale di verticalità e di ampiezza dello spazio. La combinazione di colori rosso e nero sulla plancia, lungo i pannelli delle porte e sui sedili sportivi JCW è un chiaro richiamo all'eredità racing di MINI, invece la plancia è realizzata con un tessuto bicolore in poliestere riciclato. La fila dei sedili posteriori può essere regolata in lunghezza fino a 13 centimetri e può essere abbattuta per favorire l'ingresso di oggetti ingombranti. A ogni modo, il bagagliaio ha una capacità di carico di 460 litri, ma può arrivare fino a 1.450 litri. Per controllare tutte le funzioni di guida si possono utilizzare gli interruttori a levetta della barra di comando MINI, mentre il display OLED centrale ad alta risoluzione ospita tutte le altre funzioni. Qui è anche possibile selezionare le nuove MINI Experience Modes e impostare l'ambiente di guida preferito. E' anche possibile utilizzare l'assistente vocale per gestire numerose funzioni, come la navigazione, il telefono e l'intrattenimento: l'interazione a comando vocale avviene sul display OLED circolare sotto forma di animazione di elementi grafici, tipografici e di un avatar.