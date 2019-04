MINI festeggia Batman e corre a Monza

Partiamo da qui, dalla Design Week meneghina, una sorta di zona franca in cui osare quel che, in altri contesti, mai si oserebbe. È il caso della MINI Clubman in look total black, ideata per festeggiare lʼ80° compleanno di Batman. È il regalo che MINI ha voluto fare al supereroe di Gotham City in uno degli eventi che hanno animato il Fuorisalone. Una versione chiaramente unica, interamente wrappata di nero, che è stata presentata nel foyer del Cinema Teatro Manzoni, in uno spazio ideato e curato in ogni minimo dettaglio dall’architetto Fabio Rotella. A organizzare la serata, anzi la “dark night” dedicata a Batman, è stata QMI Stardust in collaborazione con Warner Bros.