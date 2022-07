MINI Countryman, il viaggio indimenticabile alle isole Lofoten

La versatilità della piccola “grande” vettura inglese è stata messa più volte alla frusta, anche di questi tempi, come in questo viaggio alle isole Lofoten con tanto di tenda al tetto annessa.

Esplorare lʼarcipelago più famoso della Norvegia, a 200 chilometri soltanto dal Circolo Polare Artico ma con la Corrente del Golfo che in estate fa schizzare le temperature anche a 28 gradi, è unʼemozione straordinaria. Uno dei viaggi della vita, da fare magari con la

MINI Cooper SE Countryman ALL4

primo modello ibrido plug-in del brand

, il Suv a trazione integrale e. Ci si può perdere tra cetacei che si vedono a ogni piè sospinto al largo, perché le Lofoten sono giusto sulle loro traiettorie, tra villaggi fiabeschi e montagne incantate che solo lʼolezzo di pesce e mare riporta alla realtà, tra giornate polari e tramonti che non finiscono mai.

Le isole Lofoten offrono tutto questo e sono un viaggio dʼavventura per cuori forti, anche in automobile, sapendo di doversi imbarcare in piccoli porticcioli e affrontare strade dal nome altisonante di autostrada E10.

La Countryman All4 ibrida plug-in sembra però nel suo habitat naturale

motore 3 cilindri benzina da 125 CV

, se può spingere con la sola trazione elettrica meglio, anche perché è impossibile sostenere le alte velocità. Ma da queste parti non cʼè alcuna voglia di correre, ilè già robusto abbastanza e con i 70 kW (95 CV) del motore elettrico siamo ben oltre lʼuso “lecito” che questʼambiente può sopportare.

Ha emissioni di CO2 bassissime la

MINI Cooper SE Countryman ALL4

1,5/2 litri per fare 100 chilometri

, non più di 40 g/km, e i consumi medi sono nell'ordine di. E poi cʼè il bagagliaio, il più grande fra quelli della gamma MINI, con 1.275 litri disponibili reclinando la seconda fila di sedili. E la tenda da montare sul tetto, lunga 2,10 metri e larga 1,30, per creare unʼarea di riposo spaziosa per notti indimenticabili, aspettando magari di scorgere allʼorizzonte unʼaurora boreale.