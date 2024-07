Mini Countryman E 2024: la prova su strada

Per capire come si guida la nuova Mini Countryman elettrica, abbiamo provato la versione base “E” in un viaggio da Milano all’Alto Adige, un percorso di oltre 300 chilometri che ci ha obbligato a una sosta per la ricarica ad Affi, in provincia di Verona. Qui, nella stazione di ricarica Ionity più grande d’Europa, siamo arrivati con il 30% della batteria e abbiamo ricaricato fino al 92% in circa 25 minuti, più che sufficiente per raggiungere Lana, in provincia di Bolzano, da dove abbiamo raggiunto in funivia il monte San Vigilio. A Bolzano abbiamo visitato anche il NOI Techpark, un innovativo parco tecnologico che ospita start-up, aziende e laboratori di ricerca e che presenta una sezione dedicata all’automazione automotive. La Countryman E è spinta da un motore elettrico anteriore sincrono a magneti permanenti da 204 CV e 250 Nm di coppia massima, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e di raggiungere la velocità autolimitata di 170 km/h. La batteria agli ioni di litio è da 66,45 kWh con un consumo dichiarato nel ciclo misto WLTP di 15,7-17,4 kWh per 100 km e un tempo di ricarica in DC (potenza massima 130 kW) dal 10 all’80% in 29 minuti (dichiarati). La Countryman è basata sulla stessa piattaforma della BMW X1, ma rispetto a questa la guida è più sincera e diretta (grazie anche all’assetto più rigido) e richiama il celebre “go-kart feeling” di Mini, anche se il baricentro alto non aiuta in questo senso. La Countryman è un’auto comoda, spaziosa e permette di affrontare lunghi viaggi nel più completo comfort, grazie al buon assorbimento delle asperità della strada. Gli ADAS di livello 2 garantiscono una buona assistenza alla guida, anche se ogni tanto il loro intervento è un po’ invasivo.