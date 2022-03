MINI Cooper SE Resolute Edition, stile e sostenibilità

Quel che sorprende della MINI Cooper SE è come il caratteristico go-kart feeling della Casa di Oxford sia ancor più marcato con il motore elettrico da 135 kW (184 CV). Come se la trazione elettrica fosse il destino certo e irrinunciabile del brand oggi controllato dal BMW Group, che in città sa farsi notare per il suo stile e ora apprezzare anche per la possibilità di percorrere fino a 234 chilometri senza emissioni nocive. Divertimento e sostenibilità che spiegano anche il boom della MINI Cooper SE, i cui volumi di vendita stanno raddoppiando questʼanno rispetto allo scorso.

Il look specifico della Resolute Edition si esprime nel colore di carrozzeria “Rebel Green”, finora visto soltanto sui modelli sportivi John Cooper Works. In questo caso però, al verde dominante fanno da contrasto il “Pepper White” per il tetto e le calotte dei retrovisori esterni, mentre il “Resolute Bronze” rifinisce i tradizionali elementi di design: contorno dei fari, griglia del radiatore, luci posteriori, maniglie delle portiere e del bagagliaio. Il tocco in più sta infine nelle strisce distintive sul cofano, mentre i cerchi sono in lega da 17 pollici.

Eleganti si presentano gli interni in tessuto e pelle Black Pearl/Light Chequered, con il rivestimento del tetto color antracite. Di serie la MINI Cooper SE Resolute Edition vanta lʼActive Cruise Control con funzione Stop & Go incluso nel Driver Assistant Plus. Di ultima generazione lʼinfotainment, con il moderno touchscreen da 8,8 pollici. I prezzi di questa nuova serie speciale partono dai 30.550 euro della MINI 3 porte, ma la Cooper SE Resolute Edition costa 38.600 euro.