MINI Aceman: come è fatta e quanto costa

Partiamo dalla dotazione di serie, che su Aceman prevede i fari LED anteriori e posteriori, il pacchetto Driving Assistant, l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, il sistema di navigazione, il tetto in tinta carrozzeria, i cerchi in lega da 17” e gli interni in tessuto (configurazione che si ritrova nell'allestimento più basso Essential). Passando al Classic si hanno il tetto e gli specchietti neri o bianchi, il volante sportivo e gli interni in stoffa/ecopelle nelle tonalità Grey/Blue o Black/Blue. Nell’allestimento Favoured ci sono i sedili sportivi John Cooper Works, il volante riscaldabile, il rivestimento del padiglione color antracite e i cerchi in lega da 18”. Top di gamma è la John Cooper Works, che offre la possibilità di avere il tetto e gli specchietti rossi, i cerchi in lega da 18” con design specifico, gli interni in tessuto/ecopelle JCW Black, i freni sportivi e i sedili John Cooper Works. Come optional ci sono poi diversi pacchetti, che includono l’head-up display, il tetto panoramico in vetro, l’impianto audio Harman/Kardon, il sistema di navigazione con realtà aumentata e i sedili anteriori riscaldati. I prezzi di acquisto della nuova MINI Aceman vanno da un minimo di 34.100 euro per la Essential E a un massimo di 44.080 euro della SE John Cooper Works.